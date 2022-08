Beursblik: Bank of America blij met updates ASR en Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America is positief over de halfjaarrapporten van Aegon en ASR Nederland, maar iets minder enthousiast over NN Group. Dit bleek donderdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank, waarin de adviezen voor de genoemde aandelen onveranderd bleven, maar de koersdoelen licht werden aangepast.

ASR is het favoriete aandeel van de Amerikaanse bank, omdat de defensieve kwaliteiten aantrekkelijk zijn in de aankomende winter, die een economische zware tijd kan worden door alle macro-economische uitdagingen.

Aegon was afgelopen halfjaar de uitblinker, met een beter dan verwachte operationele winst, solvabiliteit en kapitaalaangroei, en een sterke verhoging van de doelstelling voor de vrije kasstroom over de periode 2021 tot en met 2023, van 1,4 tot 1,6 miljard euro tot "minstens 2,2 miljard" euro. Een enorme sprong. Het koersdoel voor Aegon gaat omhoog van 5,25 naar 5,50 euro. Het advies blijft Neutraal.

ASR stelde gerust met een sterk eerste halfjaar en een positieve verwachting voor de kapitaalaangroei. Bank of America rekent inmiddels op een aandeleninkoopprogramma van 150 miljoen euro per jaar, vanaf de jaarcijfers over 2022. Het koersdoel gaat iets omhoog met 50 cent naar 50,50 euro en het koopadvies blijft staan.

NN stelde iets teleur met de solvabiliteit, hoewel de operationele resultaten sterk waren, vond Bank of America. De verwachtingen voor aandeleninkopen werden iets getemperd tot 800 miljoen euro in 2023 en 500 miljoen euro per jaar in de jaren daarna. Het koersdoel gaat iets omlaag van 53,50 naar 53,00 euro maar de kapitaalteruggave bij NN blijft uitzonderlijk aantrekkelijk, aldus de analisten. Het koopadvies wordt gehandhaafd.