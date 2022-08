Peloton duikt dieper in rode cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Peloton Interactive is het afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken, nadat de omzet daalde. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse leverancier van fitnessapparatuur. CEO Barry McCarthy sprak ondanks de dalende inkomsten, negatieve brutomarge en stevige operationele verliezen, toch van een aanzienlijke vooruitgang. McCarthy zei stappen te nemen om de financiën op orde te krijgen, van ingrijpende ontslagen tot het uitbesteden van de productie van fitnessapparatuur. De vraag naar de fietsen en loopbanden van Peloton is gedaald. Het aantal abonnees van het bedrijf, dat tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis verviervoudigde, steeg slechts minimaal in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf verwacht nauwelijks verbetering in het lopende kwartaal. Peloton waarschuwde dat het gedurende enkele maanden meer geld zal uitgeven dan er binnenkomt. Peloton boekte in het afgelopen kwartaal, het vierde van zijn gebroken boekjaar, een nettoverlies van 1,2 miljard dollar, in vergelijking met een verlies 313 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet daalde van 937 miljoen dollar naar 679 miljoen dollar. Over het gehele boekjaar boekte Peloton een nettoverlies van 2,8 miljard dollar, tegenover een verlies van 189 miljoen dollar een jaar eerder, op een omzet van 3,6 miljard dollar. Dat was vorig jaar nog 4,0 miljard dollar. Outlook Voor het lopende kwartaal wordt een omzet voorzien van 625 tot 650 miljoen dollar met een brutomarge van circa 35 procent. Het aandeel Peloton noteerde donderdag in de elektronische handel voorbeurs 16,6 procent lager. Woensdag steeg het aandeel nog bijna 20 procent na aankondiging van een deal met Amazon.com. Bron: ABM Financial News

