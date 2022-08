Beursblik: stabiele ontwikkeling Sif verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft in het tweede kwartaal in lijn gepresteerd met de eerste drie maanden van dit jaar. Dit verwachten analisten van ING. ING rekent op een aangepaste EBITDA van 9,8 miljoen euro voor het tweede kwartaal op een productie van 44 tot 45 kiloton. In het eerste kwartaal kwam Sif uit op 48 kiloton en een aangepaste EBITDA van 9,6 miljoen euro. Outlook "We denken dat Sif de verwachte totale productie van circa 181 kiloton in 2022 zal herhalen", aldus Hollestelle. Hij rekent op een aangepaste EBITDA van 39,5 miljoen euro dit jaar, waarmee Sif ook de eigen outlook van een iets hoger resultaat dan vorig jaar zou halen. Toch zouden stijgende kosten, door onder meer de hoge energieprijzen en de lage waterstanden in de Maas, het moeilijk kunnen maken om die outlook te halen. Belangrijker dan de cijfers noemt Hollestelle de mogelijke uitbreiding van de Rotterdamse bouwlocatie om grote monopiles te kunnen bouwen. Momenteel onderhandelt Sif exclusief over 400 kiloton lanceercapaciteit voor de nieuwe fabriek. CEO Fred van Beers zei medio mei in juli een definitief besluit te kunnen nemen over de uitbreiding. Vooralsnog is dit niet gebeurd. Sif opent vrijdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

