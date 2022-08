Europese beurzen vrijwel onveranderd rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag vrijwel vlak in afwachting van de bijeenkomst van centraal bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole en meevallende macro-economische data uit Duitsland.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur vlak op 432,00 punten. De Duitse DAX noteerde vlak op 13.222,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,1 procent met een stand van 6.378,46 punten. De Britse FTSE steeg donderdag 0,2 procent naar 7.487,24 punten.

Vandaag gaat het driedaagse symposium voor centraal bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole van start, waar Powell vrijdag zal spreken. "Powell is de enige van wie we niets meer hebben gehoord sinds de bijeenkomst in juli", zei marktanalist Paul Nolte van Kingsview Asset Management. Volgens hem lijkt Powell de meest duifachtige van de Fed-haviken "en we willen allemaal weten hoe hij over dingen denkt".



Het Duitse ondernemersklimaat is in augustus nauwelijks verder verslechterd. De Ifo-index ging van 88,7 naar 88,5. Er was gerekend op een indexdaling tot 87,2. En de Duitse economie is in het tweede kwartaal toch licht gegroeid, met 0,1 procent, meldde Destatis. Eerder kwam men uit op een nulgroei.

Beleggers hebben later donderdag nog aandacht voor de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen en de definitieve economische groei in het tweede kwartaal in de VS. Ook worden de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank vrijgegeven.

Olie werd donderdag iets duurder. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde vlak op 94,88 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 101,35 dollar werd betaald, een winst van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0000. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0010 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9965 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De Zwitserse farmaceut Novartis heeft plannen om het onderdeel Sandoz geheel af te splitsen en een notering aan de beurs in Zwitserland en in New York te geven. De koers van het aandeel Novartis noteerde 0,3 procent hoger.

In Parijs en Frankfurt noteerde het merendeel van de hoofdaandelen hoger, maar geen enkele viel daarbij op met een opmerkelijk verschil ten opzichte van de slotnotering van woensdag, met uitzondering van de koers van het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield, dat 2,0 procent steeg na een grote Amerikaanse desinvestering.

In Amsterdam viel het aandeel Prosus op met een koerswinst van ruim 4 procent. Het aandeel Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, won bijna 5 procent in koers. Ook andere Aziatische techaandelen, zoals Alibaba en JD.com noteerden hogere koersen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,3 procent tot 4.140,81 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 32.970,15 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 12.431,53 punten.