Valuta: euro rond pariteit

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag weer rond de 1,00 dollar in een markt die afwacht wat de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell morgen op de jaarlijkse bijeenkomst voor centrale bankiers in Jackson Hole te melden heeft. "Het lijkt er op dat de markt een indicatie dat de Fed in september met het rentebesluit stevig gaat uitpakken nu alvast uitprijst", aldus valutahandelaar Stéphane Van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Daarmee is een verhoging van 100 basispunten en misschien zelfs ook met 75 basispunten voor de markt geen besluit om rekening mee te houden. Daarmee verliest de dollar een deel van zijn aantrekkingskracht", aldus Van der Meer. Van der Meer schat in dat de markt met de huidige koers van de euro ten opzichte van de dollar wacht op de woorden van Powell vrijdag en de inflatiecijfers over juli, zoals die vrijdag bij de persoonlijke inkomens en bestedingen worden gepubliceerd. Daarvoor wordt nu een kerncijfer van 4,7 procent op jaarbasis voorzien tegen 4,8 procent op jaarbasis in juni. Vanmiddag om 13.00 uur komen de Europese Centrale Bank de notulen naar buiten, zoals deze zijn opgemaakt tijdens de meeste recente beleidsvergadering van het monetaire beleidsorgaan. Het Duitse ondernemersvertrouwen bleek over augustus weliswaar te zijn afgenomen, maar veel minder dan voorzien met een stand van 88,5 tegen 88,7 in juli en een verwachte 87,2. Daarbij bleek de Duitse economie in het tweede kwartaal licht gegroeid met 0,1 procent, waarvoor in de eerste berekeningen op kwartaalbasis nog een vlakke trend werd gemeld. Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen en de definitieve groeicijfers over het tweede kwartaal van de economie. Voor de steunaanvragen wordt een aantal van 255.000 voorzien, 5.000 meer dan een week eerder. De euro noteerde donderdag 0,4 procent hoger op 1,0005 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8449 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,4 procent en noteerde op 1,1844 dollar. Bron: ABM Financial News

