Unibail en Just Eat Takeaway winnen in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong een half procent hoger naar 717,68 puntert, terwijl de Midkap onder aanvoering van Alfen zelfs 1,3 procent won. Onder de hoofdaandelen won Unibail 3 procent, na de aankondiging van de afronding van een desinvestering in Amerika. Just Eat Takeaway won daarnaast ruim 2 procent. Eminence Capital meldde een belang van meer dan 3 procent in de maaltijdbezorger. Dalers bleven vrijwel achterwege. In de AMX won Alfen ruim 8 procent. Alfen overtrof met de cijfers over het tweede kwartaal volgens Jefferies de verwachtingen. De fabrikant van oplaadpalen verhoogde ook de omzetoutlook voor 2022 met 14 procent. Galapagos won daarnaast bijna 3 procent. Flow Traders verloor een half procent. In de AScX wonnen Vivoryon en Accsys bijna 3 procent. Majorel was een dissonant met een verlies van 1, 5 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.