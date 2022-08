Update: Alfen Beheer verhoogt omzetverwachting

(ABM FN-Dow Jones) Alfen Beheer heeft de omzetverwachting voor dit jaar verhoogd na snelle groei in het tweede kwartaal, terwijl de winstgevendheid verdubbelde. Dat maakte de fabrikant van oplaadpalen donderdag voorbeurs bekend.

De omzet in het tweede kwartaal steeg met 79 procent tot 110,0 miljoen euro, wat de halfjaaromzet op 205,5 miljoen euro bracht. In het eerste kwartaal bedroeg de groei al 77 procent.

De kwartaalomzet was 13 procent hoger dan de consensusverwachting, meldde Jefferies donderdag in een analistenrapport.

De omzetverwachting ging omhoog van 350 tot 420 miljoen naar 410 tot 470 miljoen euro in 2022. De consensus lag hier nog op 388 miljoen euro, volgens Jefferies.

Het aangepaste EBITDA-resultaat bedroeg afgelopen kwartaal 20,2 miljoen euro, wat ruim het dubbele was van het voorgaande jaar en 25 procent meer dan analisten hadden voorzien. Het halfjaarresultaat kwam daarmee op 37,3 miljoen euro.

De omzet uit opladers voor elektrische voertuigen verdrievoudigde zelfs ten opzichte van een jaar eerder. "De markt voor opladen van elektrische voertuigen heeft een sterke langetermijngroeitrend, maar onze groei in de eerste helft van het jaar was uitzonderlijk", zei CEO Marco Roeleveld.

Na het opheffen van de coronabeperkingen kwam er een golf aan projecten bij locaties van winkels en werklocaties. "Voor het tweede halfjaar verwachten we een groeitempo dat meer in de lijn ligt van de groei in eerdere jaren", zei Roeleveld over de markt voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen, die goed is voor het merendeel van de omzet.

Het onderdeel Smart Grids zag de omzet beperkt groeien tot 37 miljoen euro en energie-opslag zette zelfs de helft minder om dan verwacht, met 3,0 miljoen euro. Dit heeft te maken met de vertraging van een project, meldde Alfen.

Energie-opslag heeft wel de toekomst, aldus CEO Roeleveld. Om vraag en aanbod van elektriciteit te balanceren wordt de ontwikkeling van energie-opslagsystemen steeds belangrijker. "Dit is een groot marktgebied."

De brutomarge was in het tweede kwartaal 35,2 procent, tegen 36,4 procent een jaar eerder en 35,7 procent in het eerste kwartaal. Deze ontwikkeling is volledig in lijn met de verwachtingen en is het resultaat van veel factoren, zei CFO Jeroen van Rossen.

Aanvoerketens

Problemen in de aanvoerketen krijgen veel aandacht en zijn daardoor beheersbaar, stelde het bedrijf. Alfen heeft de voorraden vergroot en strategisch aanbetalingen gedaan om de levering van onderdelen zeker te stellen.

"Dit staat hoog op het lijstje", zei CFO Jeroen van Rossen. Het bedrijf monitort zowel de eerste lijn als de tweede lijn van leveranciers en ook de logistiek. "En we plannen ver vooruit, met levertijden die oplopen tot 26 weken. Er zijn uitdagingen, maar die pareren we." Zo accepteert het bedrijf soms hogere transportkosten om zeker te zijn van levering.

Van Rossen verwacht niet dat de druk op de toeleveringsketens dit jaar of volgend jaar zal afnemen.

