Yara schroeft Europese productie terug vanwege hoge gasprijs

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Noorse kunstmest- en chemiebedrijf Yara perkt zijn productiecapaciteit voor ammoniak in vanwege de recordhoge gasprijzen. Dit maakte de sectorgenoot van het in Amsterdam genoteerde OCI donderdag voorbeurs bekend. De totale Europese capaciteitsbenutting voor ammoniak zal nu op ongeveer 35 procent uitkomen. Yara zal proberen haar wereldwijde inkoop- en productiesysteem aan te wenden om de activiteiten te optimaliseren en om aan de vraag van klanten te blijven voldoen, inclusief voortzetting van de nitraatproductie met gebruikmaking van geïmporteerde ammoniak, waar mogelijk. Yara meldde zich in de toekomst te blijven aanpassen aan de marktomstandigheden. Bron: ABM Financial News

