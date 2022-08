'Alfen overtreft verwachtingen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het tweede kwartaal de verwachtingen overtroffen met zijn omzet en EBITDA, waardoor de omzetoutlook voor 2022 met 14 procent werd verhoogd. Dat concludeerde zakenbank Jefferies in een analistenrapport na de cijfers. De kwartaalomzet van 110 miljoen euro was 13 procent hoger dan de consensusverwachting en het EBITDA-resultaat van 20 miljoen euro was 25 procent hoger dan de 16 miljoen euro die analisten hadden voorzien. De nieuwe omzetverwachting van 410 tot 470 miljoen euro ligt ruim boven de consensusverwachting van 388 miljoen euro, benadrukte Jefferies. De operationele hefboom compenseerde ruimschoots voor de iets lagere brutomarge van 35 procent. De EBITDA-marge steeg met 262 basispunten tot 18,4 procent, merkte analist David Kerstens van Jefferies op. Met name bij de oplaadpalen voor elektrische auto's zag Alfen de omzet sterk groeien met 218 procent tot 70 miljoen euro, wat 33 procent meer was dan de consensusverwachting van 53 miljoen euro. Het aantal geïnstalleerde oplaadpunten steeg met 229 procent tot 85.000. Het onderdeel Smart Grids zag de omzet beperkt groeien tot 37 miljoen euro en energie-opslag zette zelfs de helft minder om dan verwacht, met 3,0 miljoen euro. Jefferies heeft een Houden advies en een koersdoel van 98,00 euro voor Alfen. Bron: ABM Financial News

