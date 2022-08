Van Lanschot Kempen boekt minder winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft in de eerste helft van dit jaar minder winst geboekt, door een voorziening in het eerste kwartaal, terwijl er wel veel nieuw beheerd vermogen binnenkwam. Dat meldde de bank uit Den Bosch donderdag voorbeurs. De nettowinst daalde van 58,3 miljoen naar 48,2 miljoen euro, door een voorziening van 9,9 miljoen euro in het rentederivatendossier, die al eerder werd gemeld. Onderliggend steeg de winst van 59,2 naar 60,7 miljoen euro. Het beheerd vermogen daalde van 112,1 miljard naar 99,6 miljard euro, door de koersdalingen op de financiële markten. De netto-instroom van beheerd vermogen was echter zeer groot met 4,9 miljard euro, waarvan het merendeel afkomstig was van zakelijke en institutionele klanten, namelijk 3,5 miljard euro. "Onze bestaande en nieuwe klanten houden vertrouwen in het beleggen van hun vermogen", zei bestuursvoorzitter Maarten Edixhoven in een toelichting. De inkomsten uit provisies stegen met 15 procent tot 201 miljoen euro, mede dankzij de overname van Mercier Vanderlinden uit België. De rentebaten daalden daarentegen van 76 miljoen naar minder dan 70 miljoen euro, door lagere marges op hypotheken en minder boeterentes op vervroegde aflossingen. De kosten stegen met ruim 19 miljoen euro naar 216 miljoen euro, door hogere personeelskosten en met 6 miljoen euro door de overname van Mercier Vanderlinden. Van Lanschot Kempen meldde een solvabiliteit van 20,2 procent. Dat was eerder nog 23,7 procent. Die daling komt door de hogere kapitaaleisen voor woninghypotheken per 1 januari 2022, aldus Van Lanschot. De bank stelt aandeelhouders een dividend voor van 1,50 euro per aandeel. "Zoals eerder gemeld, hebben we het voornemen om ook in 2023 extra kapitaal boven een CET 1-ratio van 17,5 procent uit te keren aan onze aandeelhouders, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder." Bron: ABM Financial News

