Envipco boekt weer verlies ondanks omzetverdubbeling

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft in het tweede kwartaal opnieuw meer omzet geboekt dan een jaar eerder, maar draaide wel weer verlies. Dat maakte de fabrikant van statiegeldmachines donderdag voorbeurs bekend. De omzet steeg van 8,2 miljoen euro een jaar eerder tot 16,6 miljoen euro afgelopen kwartaal. Bij de resultaten over het eerste kwartaal had de onderneming al aangegeven rekening te houden met een sterke stijging van de omzet. Het bedrijf boekte een nettoverlies van 0,4 miljoen euro, tegen 0,1 miljoen euro vorig jaar. De operationele kosten stegen dan ook van 3,4 miljoen naar 5,8 miljoen euro en de brutomarge daalde van 37,0 procent een jaar eerder naar 33,3 procent. De brutomarge daalde van 37,0 procent in het tweede kwartaal van 2021 naar 33,3 procent afgelopen kwartaal. Dat was echter wel beter dan de 32,9 procent in de eerste drie maanden van dit jaar. De brutomarge blijft een belangrijk aandachtsgebied, aldus Envipco donderdag. Outlook Envipco sprak donderdag van een sterk orderboek voor het lopende derde kwartaal en voor de tweede jaarhelft en daarna rekent de fabrikant op "een aanhoudende sterke groei". Bron: ABM Financial News

