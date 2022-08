Licht hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent.

Woensdag koerste de AEX op een nieuwsluwe handelsdag en onder aanvoering van fintech Adyen al 0,4 procent hoger naar 713,81 punten. Ook Wall Street veerde woensdagavond wat op met een stijging voor hoofdgraadmeter S&P 500 van 0,3 procent, na verliezen in de twee voorafgaande handelsdagen.

Beleggers zijn vooral in afwachting van een speech van Fed-voorzitter Jerome Powell en een belangrijk inflatiecijfer in de VS.

Vandaag gaat het driedaagse symposium voor centraal bankiers in Jackson Hole van start, waar Powell vrijdag zal spreken. "Powell is de enige van wie we niets meer hebben gehoord sinds de bijeenkomst in juli", aldus marktanalist Paul Nolte van Kingsview Asset Management, die benadrukte dat Powell het meest 'dovish' binnen het bestuur lijkt, "en we willen allemaal weten waar hij naar kijkt en hoe hij over dingen denkt".

Vandaag worden daarnaast de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank vrijgegeven.

Beleggers zullen vrijdag ook letten op de vrijgave van de PCE inflatie in de VS. De PCE is een maatstaf van de inflatie die onderdeel is van de officiële consumentenprijsindex (CPI). Deze index is de laatste maanden uitgegroeid tot ’s werelds meest gevolgde macrocijfer.

Op Wall Street konden cijfers van Nvidia en Salesfore woensdag nabeurs niet overtuigen en de aandelen van beide bedrijven gaven terrein prijs in de elektronische handel nabeurs. Het Amerikaanse cijferseizoen is daarmee zo goed als beëindigd.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend eensgezind in het groen met als koploper de beurs in Seoel met een winst van ongeveer een procent. De handel in Hongkong ging vanochtend niet van start doordat Hongkongers zich schrap zetten voor de tropische storm Ma-on, die vandaag zal landen aan de kust van de provincie Guangdong.

In Sydney won luchtvaartmaatschappij Qantas circa zes procent na vrijgave van cijfers waarbij ook een aandeleninkoopprogramma werd aangekondigd.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend een half procent hoger. Woensdag sloot de future in New York al ruim een procent hoger op 94,89 dollar per vat. Het muntpaar euro/dollaar noteert vanochtend daarnaast exact op pariteit, ofwel op 1,0000.

Beleggers hebben vandaag onder meer aandacht voor de de Duitse Ifo-index, de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen en de definitieve economische groei in het tweede kwartaal in de VS.

Bedrijfsnieuws

Alfen Beheer verhoogde de omzetverwachting voor dit jaar, na een versnelling van de groei in het tweede kwartaal, terwijl de winstgevendheid verdubbelde. De omzetverwachting ging omhoog van 350 tot 420 miljoen naar 410 tot 470 miljoen euro in 2022.

Unibail-Rodamco-Westfield rondde de verkoop van het winkelcentrum Westfield Santa Anita in het Californische Arcadia af.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,3 procent tot 4.140,81 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 32.970,15 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 12.431,53 punten.