Alfen verhoogt omzetverwachting

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen Beheer heeft de omzetverwachting voor dit jaar verhoogd, na een versnelling van de groei in het tweede kwartaal, terwijl de winstgevendheid verdubbelde. Dat maakte de fabrikant van oplaadpalen donderdag voorbeurs bekend. De omzet in het tweede kwartaal steeg met 79 procent tot 110,0 miljoen euro, wat de halfjaaromzet op 205,5 miljoen euro bracht. In het eerste kwartaal bedroeg de groei al 77 procent. De omzet uit opladers voor elektrische voertuigen verdrievoudigde zelfs ten opzichte van een jaar eerder. "De markt voor opladen van elektrische voertuigen heeft een sterke langetermijngroeitrend, maar onze groei in de eerste helft van het jaar was uitzonderlijk", zei CEO Marco Roeleveld. Na het opheffen van de coronabeperkingen kwam er een golf aan projecten bij locaties van winkels en werkplaatsen. De omzetverwachting ging omhoog van 350 tot 420 miljoen naar 410 tot 470 miljoen euro in 2022. "Voor het tweede halfjaar verwachten we een groeitempo dat meer in de lijn ligt van de groei eerdere jaren", zei Roeleveld. Het aangepaste EBITDA-resultaat bedroeg afgelopen kwartaal 20,2 miljoen euro, wat ruim het dubbele was van het voorgaande jaar. Het halfjaarresultaat kwam daarmee op 37,3 miljoen euro. De brutomarge was in het tweede kwartaal 35,0 procent, tegen 36,4 procent een jaar eerder en 35,7 procent in het eerste kwartaal. Problemen in de aanvoerketen kunnen tot op heden worden beheerst, stelde het bedrijf. Alfen heeft de voorraden vergroot en strategisch aanbetalingen gedaan om de levering van onderdelen zeker te stellen. Bron: ABM Financial News

