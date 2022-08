Unibail rondt verkoop Californisch winkelcentrum af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft de verkoop van het winkelcentrum Westfield Santa Anita in het Californische Arcadia afgerond. Dit maakte het vastgoedfonds donderdag voorbeurs bekend. Met de verkoop is een bedrag van 537,5 miljoen dollar gemoeid. Unibail heeft een belang van 49 procent in het winkelcentrum. Sinds 2021 bedragen de desinvesteringen van Unibail in Amerika nu ongeveer 900 miljoen dollar. Het vastgoedfonds benadrukte ook dat het in Europa voor circa 3,2 miljard euro aan vastgoed heeft afgestoten, waardoor het op koers ligt om zijn doelstelling van 4,0 miljard aan desinvesteringen in Europa te realiseren. Bron: ABM Financial News

