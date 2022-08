Salesforce boekt minder winst

(ABM FN-Dow Jones) Salesforce heeft het afgelopen kwartaal een fors lagere nettowinst geboekt op een hogere omzet. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalresultaten van de Amerikaanse specialist in cloudsoftware.

Het bedrijf meldde de raad van bestuur toestemming te hebben gegeven om voor 10 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen.

"We zijn verheugd om ons allereerste aandeleninkoopprogramma ooit te starten om waarde te blijven leveren aan onze aandeelhouders op ons pad naar een omzet van 50 miljard dollar in 2026", zei Co-CEO Marc Benioff.

Salesforce boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 68 miljoen dollar, ofwel 0,07 dollar per aandeel, in vergelijking met 535 miljoen dollar, ofwel 0,57 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De daling was met name het resultaat vanwege hogere bedrijfskosten. De totale bedrijfskosten stegen tot 5,4 miljard dollar, van 4,4 miljard dollar vorig jaar.

Op aangepaste basis kwam de winst uit op 1,19 dollar per aandeel, tegen 1,48 dollar per aandeel in dezelfde periode vorig jaar.

De omzet steeg van 6,34 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2021 tot 7,72 miljard dollar het afgelopen kwartaal.

Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst per aandeel van 1,03 dollar op een omzet van 7,69 miljard dollar.

Het aandeel Salesforce noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 5,4 procent lager.