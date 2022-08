Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,3 procent tot 4.140,81 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 32.970,15 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 12.431,53 punten.



De aandelen- en obligatiemarkten bleven in aanloop naar Fed-voorzitter Jerome Powell's toespraak vrijdag tijdens de Jackson Hole-conferentie schommelen. Markten hopen erop dat de Fed-voorzitter de markt de gewenste duidelijkheid zal geven over het monetaire beleidspad van de Fed.

Na het horen van een hele schare Fed-functionarissen in de afgelopen maand, zijn beleggers benieuwd naar Powell, zei marktanalist Paul Nolte van Kingsview Asset Management. "Powell is de enige van wie we niets meer hebben gehoord sinds de bijeenkomst in juli. Powell lijkt de meest 'dovish' binnen het bestuur en we willen allemaal weten waar hij naar kijkt en hoe hij over dingen denkt", voegde hij toe.

De Amerikaanse centrale bank heeft dit jaar al agressieve maatregelen genomen om de financiële voorwaarden aan te scherpen, door de grootste renteverhogingen in decennia door te voeren, omdat de de inflatie, die op het hoogste niveau noteert in 40 jaar, wil bedwingen.

Een rally in juli was grotendeels gebaseerd op het optimisme dat de Fed de rente minder hard zou gaan verhogen, maar deze hoop kwam in augustus onder druk te staan na tekenen van de aanhoudende inzet van de Fed om de stijgende prijzen te bestrijden.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,2 procent. De marktindex daalde van 273,3 naar 270,1.

De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS zijn in juni onverwacht gestabiliseerd. Er was vooraf door economen gerekend op een stijging van 1,0 procent.

De aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in juli op maandbasis met 1,0 procent gedaald, na de stevige daling in juni. Op jaarbasis daalden de verkopen in juli met 19,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9965. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,9920 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9967 op de borden.



De octoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,2 procent, ofwel 1,15 dollar, hoger op 94,89 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het tweede kwartaal, gevolgd door het ondernemersvertrouwen. Daarnaast vangt de jaarlijkse bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole in Wyoming aan.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond steeg ruim 17,0 procent, nadat The Wall Street Journal meldde dat er een kredietverstrekker is gevonden voor een hoognodige lening, met behulp van zakenbank JPMorgan Chase. Het bedrijf kampt met voorraadproblemen en dalende omzetten. De koers van het zogeheten meme-aandeel steeg deze maand al 74 procent, wat te danken zou zijn aan de beleggersgemeenschap Wall Street Bets op Reddit. Toch staat het aandeel nog fors lager dan begin dit jaar.

Peloton Interactive won bijna 20,0 procent, na een deal met Amazon.

Huizenbouwer Toll Brothers heeft dinsdag nabeurs zijn verwachtingen voor het aantal op te leveren woningen voor dit jaar verlaagd, vanwege tekort aan personeel, verstoringen in de aanvoerketens en de hogere hypotheekrentes waardoor huizenkopers nu aan de zijlijn staan. De kwartaalwinst steeg sterker dan verwacht van 235 miljoen naar 273 miljoen dollar, terwijl de omzet conform de verwachting rond 2,5 miljard dollar uitkwam. Het aandeel noteerde circa 1,6 procent hoger.

Advance Auto Parts daalde ruim 9,0 procent, na gemengde kwartaalcijfers en een verlaging van de outlook. De winst daalde van 177 miljoen naar 144 miljoen dollar, bij een lichte omzetgroei die achterbleef bij de analistenverwachtingen.

Woensdag nabeurs komen de techbedrijven Nvidia, Salesforce en Snowflake nog met kwartaalcijfers. De update van Nvidia zal niet heel spannend meer zijn, nadat het bedrijf eerder deze maand al een waarschuwing afgaf, vooral vanwege de tegenvallende omzet bij de gamingdivisie.