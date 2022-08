Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 19 augustus zijn gedaald met 3,3 miljoen vaten tot 421,7 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden fractioneel tot 215,6 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 0,7 miljoen vaten tot 111,6 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 93,8 procent. Dat was 93,5 procent een week eerder. Het American Petroleum Institute rapporteerde dinsdag laat een daling van de Amerikaanse voorraden ruwe olie met 5,9 miljoen vaten. De olieprijs steeg voor de tweede opeenvolgende dag nadat Saoedi-Arabië en andere OPEC+ leden deze week zeiden te overwegen de productie te verminderen in reactie op de volatiliteit op de markten. De octoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,2 procent, ofwel 1,15 dollar, hoger op 94,89 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

