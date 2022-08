Europese beurzen overwegend hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 432,05 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 13.220,06 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 6.386,76 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent lager op 7.471,51 punten.

De aandelenmarkten verloren vandaag in eerste instantie nog terrein, vanwege de onzekerheid over het monetaire beleid van de Federal Reserve, waardoor de risicobereidheid onder beleggers laag was. Beleggers vrezen dat het aanvankelijke optimisme dat de Fed het tempo van de renteverhogingen zou vertragen, misplaatst is.

"De bijeenkomst van centrale bankiers in het rustige Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming is altijd een belangrijke gebeurtenis voor de markt. Dit jaar in het bijzonder zal elk woord van Fed-voorzitter Jerome Powell waarschijnlijk worden gewogen. De verklaringen zullen niet alleen nauwlettend worden geanalyseerd, maar kunnen ook bepalend zijn voor de ontwikkelingen op de financiële markten in de komende weken", zei analist Salah-Eddine Bouhmidi van IG. "Beleggers verwachten vooral antwoorden op de vraag welke vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen de inflatie", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak stonden woensdag in Europa geen richtinggevende publicaties geagendeerd.

De euro/dollar noteerde op 0,9970. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9969 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9967 op de borden.

Olie werd woensdag tot 0,5 procent duurder, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

Het Franse industrieel conglomeraat Schneider Electric is van plan om het belang van 60 procent dat het nu in software-ontwikkelaar Aveva houdt, uit te breiden naar 100 procent. Schneider steeg 1,3 procent, terwijl Aveva in Londen ruim 27,0 procent won.

In Parijs ging Hermes International aan kop met een winst van circa 2,2 procent, L'Oreal steeg bijna 2,0 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield 2,0 procent daalde. ArcelorMittal verloor bijna 2,0 procent.

In Frankfurt steeg sportkledingproducent Puma 2,6 procent, terwijl concurrent Adidas ongeveer 1,5 procent won. Heidelbergcement daalde daarentegen 2,7 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent hoger op 4.150,86 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het groen.