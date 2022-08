Kritiek op beloningsbeleid bij Prosus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Prosus zijn akkoord gegaan met alle agendapunten tijdens de jaarvergadering, maar de meeste tegenstemmen waren er voor het beloningsrapport en het beloningsbeleid van de bestuurders. De vergadering was goed bezocht: 93,6 procent van het kapitaal stemde mee. Daarvan stemde 13,5 procent tegen het beloningsrapport voor de directie en 12,1 procent tegen het beloningsbeleid voor bestuurders en commissarissen. De jaarrekening werd nagenoeg met unanieme stemmen aangenomen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.