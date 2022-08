AEX sluit hoger onder aanvoering van Adyen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, na een handelsdag met gemengde economische cijfers en bedrijfsresultaten, in afwachting van de monetaire bijeenkomst in Jackson Hole.

De AEX sloot 0,4 procent hoger op 713,81 punten.

"Het sentiment blijft wisselend", zei Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger.

Hij merkte op dat de bedrijfsresultaten tot nu toe niet slecht zijn geweest, met veel verhogingen van de verwachtingen. Ook wordt er veel dividend uitgekeerd. "Het gaat dus niet zo slecht met de bedrijven", aldus Zwanenburg.

Hij gelooft dat de inflatie weer zal dalen en merkt op dat er geen massawerkloosheid is, hoewel er wel talloze gezinnen in problemen dreigen te komen door de hoge energieprijzen en andere prijsstijgingen.

Toch is zijn optimisme wat aan het twijfelen gebracht door de nieuwste inkoopmanagersindices van S&P Global, die een duidelijke afkoeling van de wereldeconomie lieten zien, met minder orders maar ook "gekke effecten", zoals bedrijfsvoorraden die eigenlijk te zijn werden opgebouwd, waardoor de inflatie weer is aangejaagd.

Nabeurs komen de Amerikaanse bedrijven Nvidia en Salesforce nog met kwartaalcijfers, maar dan is het wel gedaan met de bedrijfsresultaten, meent de vermogensbeheerder.

De aandacht ligt toch al bij de monetaire plannen en de verwachtingen voor de inflatie.

"Beleggers zitten vooral op hun handen in aanloop naar het Jackson Hole-symposium", zei analist Richard Hunter van Interactive Investor eerder op de dag.



Ook rode beurzen in Azië vanochtend hielpen niet. Volgens Hunter zijn er veel zorgen over de snel teruglopende Chinese economie. "Er is een mooi herstel geweest vanaf het dieptepunt in juni en beleggers voelen zich daar goed bij", aldus vermogensbeheerder David Templeton van Horan Capital Advisors. Templeton kocht zelf veel Amerikaanse aandelen, speculerend dat het dieptepunt van juni ook het laagste niveau van heel dit jaar zal zijn.



Het muntpaar euro/dollar koerste vanmiddag rond 0,9970 en bleef daarmee in de buurt van pariteit, nadat die barrière onlangs werd geslecht. De dollar ontleent zijn kracht aan de verwachting van meer renteverhogingen in de Verenigde Staten, terwijl de Europese Centrale Bank daar ver op achterblijft.

De olieprijs zag de recente opleving stilvallen rond het niveau van 100 dollar voor een vat Brent-olie, te leveren in oktober. Dit was 0,6 procent duurder dan dinsdag. WTI-olie werd 0,8 procent duurder op 94,52 dollar. De Amerikaanse olievoorraden daalden vorige week, met 3,3 miljoen vaten. Ook de voorraden benzine, stookolie en diesel slonken enigszins.

Op macro-economisch vlak kregen beleggers vanmiddag inzicht in de orders voor duurzame goederen in de VS, die in juli stabiel waren, terwijl een lichte groei was voorspeld.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen was Adyen de grote winnaar met een koerswinst van 5,8 procent. De groeicijfers van vorige week waren sterk, volgens Zwanenburg, maar er was wat spanning rond de lagere marge die het betaalbedrijf liet zien. Dat zorgde afgelopen week voor een stevig koersverlies voor Adyen. Inmiddels is de focus van beleggers verschoven van de margedruk naar de sterke volumegroei, denkt de vermogensbeheerder.

In de AMX won ASR Nederland na cijfers 5 procent. ASR heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een lager operationeel resultaat behaald, maar de daling was veel minder sterk dan verwacht, en de verzekeraar zag de solvabiliteit fors verbeteren. ASR stelt een interim-dividend voor van 0,98 euro per aandeel. Dat is een cent meer dan analisten hadden voorzien. De verzekeraar presteert goed, zo oordeelden analisten van Morgan Stanley.

Fugro werd 2 procent meer waard. Aperam gaf 2 procent prijs.

Avantium won onder de kleinere aandelen 4,3 procent en Heijmans 3,7 procent. Chris Oomen heeft voor het eerst een belang in de bouwer gemeld.

Kendrion verloor 0,25 procent na cijfers. In het tweede kwartaal steeg de omzet, maar het bedrijfsresultaat stond onder druk. Wel werd de outlook voor de middellange termijn gehandhaafd. Degroof Petercam verlaagde na de cijfers het koersdoel voor Kendrion van 22,00 naar 19,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

B&S Group verloor 2,9 procent.



Wall Street

In New York steeg de S&P 500 index 0,5 procent en de Nasdaq 0,8 procent.