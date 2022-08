Accsys noteert 1 miljoen aandelen via block listing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft bij de Londense beurs de notering voor 1 miljoen nieuwe aandelen aangevraagd en gekregen. Dit maakte de houtveredelaar met zowel een beursnotering in Londen als in Amsterdam bekend. Accsys zal die aandelen gebruiken in verband met aandelenregelingen voor werknemers of voormalige werknemers. ?Accsys bevestigde dat het geen eigen aandelen op de plank heeft liggen en dat er geen nieuwe aandelen van deze block listing worden uitgegeven aan derden. Accsys zei aan ABM Financial News dat een block listing in Londen heel gebruikelijk is. De houtveredelaar zal elke zes maanden een update geven over het gebruik van de block notering. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.