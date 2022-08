Peloton nu ook op Amazon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Peloton stijgt woensdag meer dan 10 procent in de handel voorbeurs op het nieuws dat het bedrijf apparatuur en andere producten gaat verkopen via Amazon.com. Peloton verkoopt tot nu toe rechtstreeks aan consumenten, via zijn winkels en website. De deal met Amazon is een strategiewijziging, waarmee de verkoper van fitnessapparaten met internetverbinding een breder publiek wil bereiken. "Expansie van onze distributiekanalen via Amazon is een logische uitbreiding van ons bedrijf en manier om toegang tot ons merk te vergroten", zei commercieel directeur Kevin Cornils. "Onze klanten winkelen op Amazon en daar willen wij dus ook zijn." Onder meer de originele hometrainer en het krachthonk Guide, maar ook fietsschoenen, gewichten en bidons van Peloton zullen voortaan via Amazon kunnen worden aangeschaft. Bron: ABM Financial News

