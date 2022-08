Update: onverwachte pas op de plaats orders duurzame goederen VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS zijn in juli onverwacht gestabiliseerd. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Amerikaanse overheid. Er was vooraf door economen gerekend op een stijging van 1,0 procent. Zonder transportmiddelen, waaronder auto's, stegen de orders in juli met 0,3 procent. Exclusief defensie-opdrachten namen de orders met 1,2 procent toe. In juni stegen de orders met 2,2 procent tegen een eerder gemelde stijging met 1,9 procent. En in mei ging het om een stijging van 0,8 procent. Update: om in eerste zin juiste maand te vermelden. Bron: ABM Financial News

