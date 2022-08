Futures Wall Street richtingloos Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke tot licht lagere opening tegemoet, in afwachting van een toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve vrijdag in Jackson Hole. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,1 procent in het rood. De speech van Powell zal met argusogen worden uitgeplozen op hints over het toekomstige monetaire beleid van de Fed. De rente werd al een paar keer agressief verhoogd om het monetaire klimaat te verkrappen, om de gierende inflatie te temmen. In juli veerde de aandelenmarkt op, na optimisme dat de Fed niet meer havikachtiger zou worden omdat de inflatie lijkt te stabiliseren, maar daar ontstond weer twijfel over in augustus, na signalen dat de Fed van plan blijft de prijsstijgingen hard te bestrijden. "Ondanks nieuwe economische cijfers, is de Amerikaanse rentemarkt gewoon niet bereid om de vooruitzichten fundamenteel te herprijzen, tot de toespraak van voorzitter Powell vrijdag in Jackson Hole", aldus Tim Wessel van Deutsche Bank. Hij denkt dat de markt een zeer havikachtige Powell voorziet, dus veel meer renteverhogingen. De markt kan vanmiddag aan de slag met de orders voor duurzame goederen, de aanstaande woningverkopen en de wekelijkse olievoorraden. Voorbeurs stijgt de olieprijs. Een oktober-future West Texas Intermediate steeg 1,1 procent tot 94,75 dollar, terwijl een oktober-future Brent 1,0 procent duurder werd op 101,24 dollar. De grote olieproducenten, waaronder Saoedi-Arabië, zijn met Goldman Sachs van mening dat de financiële markten het bij het verkeerde eind hebben. De markten rekenen op een mondiale recessie en daarmee op een lagere olieprijs, maar volgens de zakenbank zijn er tal van redenen waarom ze fout zitten. Saoedi-Arabië zou met een productieverlaging dit punt willen maken, waardoor de olieprijs de afgelopen dagen is opgeveerd van de recente dalingen. De euro/dollar noteerde op 0,9958. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 0,9966 op de borden.



Bedrijfsnieuws Bed Bath & Beyond stond in de handel voorbeurs 15 procent hoger, nadat The Wall Street Journal meldde dat er een kredietverstrekker is gevonden voor een hoognodige lening, met behulp van zakenbank JPMorgan Chase. Het bedrijf kampt met voorraadproblemen en dalende omzetten. De koers van het zogeheten meme-aandeel steeg deze maand al 74 procent, wat te danken zou zijn aan de beleggersgemeenschap Wall Street Bets op Reddit. Toch staat het aandeel nog 39 procent lager dan begin dit jaar. Huizenbouwer Toll Brothers heeft dinsdag nabeurs zijn verwachtingen voor het aantal op te leveren woningen voor dit jaar verlaagd, vanwege tekort aan personeel, verstoringen in de aanvoerketens en de hogere hypotheekrentes waardoor huizenkopers nu aan de zijlijn staan. De kwartaalwinst steeg sterker dan verwacht van 235 miljoen naar 273 miljoen dollar, terwijl de omzet conform de verwachting rond 2,5 miljard dollar uitkwam. Het aandeel koerst ruim 2 procent lager voorbeurs. Advance Auto Parts daalde dinsdag nabeurs ruim 6 procent, na gemengde kwartaalcijfers en een verlaging van de outlook. De winst daalde van 177 miljoen naar 144 miljoen dollar, bij een lichte omzetgroei die achterbleef bij de analistenverwachtingen. Woensdag nabeurs komen de techbedrijven Nvidia, Salesforce en Snowflake nog met kwartaalcijfers. De update van Nvidia zal niet heel spannend meer zijn, nadat het bedrijf eerder deze maand al een waarschuwing afgaf, vooral vanwege de tegenvallende omzet bij de gamingdivisie. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag licht lager. De S&P 500 index sloot 0,2 procent lager op 4.128,73 punten, de Dow Jones-index daalde 0,5 procent tot 32.909,59 punten en technologie-index Nasdaq sloot nagenoeg vlak op 12.381,30 punten. Bron: ABM Financial News

