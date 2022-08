Berenberg verhoogt koersdoel ASR Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) De meevallende cijfers die ASR Nederland over de eerste helft van 2022 presenteerde, waren breed gedragen en aanleiding om het koersdoel te verhogen van 47,80 naar 52,00 euro. Dit stelden analisten van Berenberg woensdag. Op basis van die resultaten denkt Berenberg dat de analistenconsensus voor ASR met meer dan 10 procent omhoog kan voor de autonome kapitaalaanwas. Zelf verhoogde de bank deze taxatie van 582 naar 670 miljoen euro voor dit jaar en van 1,8 miljard naar 2,1 miljard euro voor de periode 2022 tot en met 2024. Ook ziet Berenberg meer ruimte voor de terugkoop van eigen aandelen. In plaats van 100 miljoen euro denkt de zakenbank dat de verzekeraar jaarlijks voor 125 miljoen euro aan eigen aandelen zal inkopen. Die verhoging is minder dan de verhoging voor de kapitaalaanwas, maar dat is omdat Berenberg ook rekening houdt met aanvullende overnames door ASR. "En grotere overnames kunnen met schulden worden gefinancierd, daar is voldoende ruimte voor", aldus de bank. Het aandeel ASR stijgt woensdag 2,0 procent naar 41,14 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.