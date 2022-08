Europese beurzen licht lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag iets lager in afwachting van de belangrijke jaarbijeenkomst van monetair beleidsmakers in het Amerikaanse Jackson Hole. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een daling van 0,1 procent op 430,00 punten. De Duitse DAX liet een min zien van 0,4 procent op 13.142,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,2 procent met een stand van 6.347,50 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 0,4 procent naar 7.458,36 punten. "Beleggers zitten vooral op hun handen in aanloop naar het Jackson Hole-symposium op vrijdag", aldus analist Richard Hunter van Interactive Investor. "Daardoor is er weinig reden voor beleggers om de markt hoger te zetten", meent Hunter. "De markten zijn door die bijeenkomst nerveus", vindt strateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis. Beleggers vrezen dat Powell zich vrijdag "van zijn meer havikachtige kant laat zien en aangeeft dat er nog wel wat renteverhogingen, ook voor volgend jaar, in de pijplijn zitten", denkt de strateeg. Vanmiddag komen in de Verenigde Staten de aanstaande woningverkopen over juli en de wekelijkse olievoorraden naar buiten. Olie werd woensdag duurder. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het groen op 94,89 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 101,47 dollar werd betaald, een . van 1,4 procent. De euro/dollar noteerde op 0,9952. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9944 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9966 op de borden.



Bedrijfsnieuws Net als dinsdag rond het middaguur bleven in Parijs en Frankfurt ook woensdag de koersen relatief gezien in de buurt van de slotnoteringen van een dag eerder. In Brussel viel het aandeel Argenx op met een koerswinst van ruim 3 procent. Dit jaar is deze biotechzwaargewicht al bijna een kwart in waarde gestegen. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500 index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 4.128,73 punten, de Dow Jones-index daalde 0,5 procent tot 32.909,59 punten en technologie-index Nasdaq sloot nagenoeg vlak op 12.381,30 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.