Valuta: euro relatief stabiel

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag relatief stabiel op circa 0,9950 dollar, nadat in de Verenigde Staten de macro-economische data dinsdag tegenvielen en daarmee de dollar in elk geval geen duw in de rug kreeg, maar de dollar bleef wel in trek door de behoefte aan veiligheid in de valutamarkt.

"Zowel de inkoopmanagersindex als de huizenverkoop van de Verenigde Staten waren geen feest", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Anderzijds liet de dollar ook het andere gezicht zien, die van veilige haven. Het lijkt er op dat de Federal Reserve met het stevige monetaire beleid van dit moment, een recessie maar even voor lief neemt, en de voorkeur geeft aan inflatiebestrijding", aldus Mevissen.

De inkoopmanagersindex van S&P Global bleek in augustus te zijn gedaald naar het laagste niveau in twee jaar tijd en de verkoop van nieuwe huizen in de VS lag in juli 12,6 procent lager dan in juni. Er was een veel kleinere daling voorspeld.

Rababank schat in dat de Fed in september de rente met 50 basispunten verhoogt en raamt de koers van de euro aan het einde van die maand nu op 0,95 dollar.

Deze week staat geheel in het teken van de bijeenkomst van monetaire beleidsmakers wereldwijd in Jackson Hole en de toespraak daar van de voorzitter van de Fed Jerome Powell, vrijdag om 16.00 uur, waarvoor Rabobank geen grote verrassingen verwacht.

De voorzitter van de Federal Reserve van Minneapolis Neel Kashkari is overigens een voorstander van het strenge monetaire beleid van de Fed om de inflatie te bestrijden. Dit bleek gisteren bij een optreden van Kashkari die momenteel geen stemrecht heeft binnen de Fed.

Naast deze bijeenkomst is vrijdag ook de inflatiecomponent over juli bij de persoonlijke inkomens en bestedingen van belang, daar dit cijfer voor de Fed maatgevend is voor het beleid van het orgaan.

Vanmiddag komen in de Verenigde Staten de aanstaande woningverkopen over juli en de wekelijkse olievoorraden naar buiten.

De euro noteerde woensdag 0,2 procent lager op 0,9952 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8417 Britse pond. Het Britse pond zakte woensdag eveneens 0,1 procent tot 1,1824 dollar.