AEX blijft dicht bij huis. ASR 1% hoger na cijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdag dicht bij huis. Kort voor elf uur daalde de AEX fractioneel tot 710,83 punten.

"Beleggers zitten vooral op hun handen in aanloop naar het Jackson Hole-symposium op vrijdag", aldus analist Richard Hunter van Interactive Investor. Daardoor is er weinig reden voor beleggers om de markt hoger te zetten, meent Hunter.



Ook rode beurzen in Azië vanochtend hielpen daarbij niet. Volgens Hunter zijn er veel zorgen over de snel teruglopende Chinese economie.

"Er is een mooi herstel geweest vanaf het dieptepunt in juni en beleggers voelen zich daar goed bij", aldus vermogensbeheerder David Templeton van Horan Capital Advisors. Templeton is van mening dat de beurzen te hard waren gedaald en dat er voldoende koopjes waren voor beleggers om weer in de markt te stappen. Templeton kocht zelf veel Amerikaanse aandelen, speculerend dat het dieptepunt van juni ook het laagste niveau van heel dit jaar zal zijn.

"We zijn van mening dat de visie op de economie en de fundamentals van bedrijven te pessimistisch is geweest", aldus Templeton.

Het muntpaar euro/dollar koerste vanochtend rond een niveau van 0,9945. De olieprijzen stegen met anderhalf procent.

Op macro-economisch vlak krijgen beleggers vanmiddag inzicht in cijfers over duurzame goederen en aanstaande woningverkopen in de VS.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen stegen Prosus en Adyen tot 1,1 procent. Just Eat Takeaway gaf 2,3 procent prijs.

In de AMX won ASR Nederland na cijfers 1,0 procent. ASR heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een lager operationeel resultaat behaald, maar de daling was veel minder sterk dan verwacht, en de verzekeraar zag de solvabiliteit fors verbeteren. ASR stelt een interim-dividend voor van 0,98 euro per aandeel. Dat is een cent meer dan analisten hadden voorzien. De verzekeraar presteert goed, zo oordeelden analisten van Morgan Stanley.

Fugro steeg met 1,6 procent. Aperam gaf 2,4 procent prijs en Inpost verloor 1,3 procent.

Avantium won onder de kleinere aandelen 2,9 procent en Heijmans 2,0 procent. Chris Oomen heeft voor het eerst een belang in de bouwer gemeld.

Kendrion verloor 1,2 procent na cijfers. In het tweede kwartaal steeg de omzet, maar het bedrijfsresultaat stond onder druk. Wel werd de outlook voor de middellange termijn gehandhaafd. Degroof Petercam verlaagde na de cijfers het koersdoel voor Kendrion van 22,00 naar 19,00 euro bij handhaving van het Houden advies.