Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Kendrion

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor Kendrion verlaagd van 22,00 naar 19,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Volgens analist Frank Claassen blijft de outlook op middellange termijn solide, met een structureel hogere vraag voor industriële remmen en actuatoren. Op middellange termijn vindt Claassen de waardering van het aandeel laag, zeker gezien de toegenomen blootstelling aan de industrie, waar Kendrion inmiddels de helft van de groepsomzet behaalt. "Op korte termijn blijft het zicht op de winstontwikkeling afnemen, gezien de toegenomen macro-economische onzekerheid en volatiliteit", aldus Claassen, wijzend op de verstoringen in de aanvoerketen en de lockdowns in China. Het koersdoel werd verlaagd, nadat Degroof zijn ramingen voor de EBITDA-ontwikkeling verlaagde met bijna dubbele cijfers, na de kwartaalupdate van de onderneming voorbeurs. Het aandeel Kendrion daalde woensdagochtend met 1,0 procent tot 15,56 euro. Bron: ABM Financial News

