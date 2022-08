Flinke omzetstijging voor Royal Delft Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Porceleyne Fles

(ABM FN-Dow Jones) Royal Delft Group heeft de eerste helft van dit jaar de omzet stevig zien oplopen, maar het resultaat wel onder druk zien staan. Dit maakte de Delftse producent van sieraardewerk woensdag voorbeurs bekend. De omzet kwam in de eerste zes maanden van dit jaar uit op 3,32 miljoen euro. Een jaar eerder was dit 2,13 miljoen euro. "Deze omzetstijging is gestart na opheffing van de coronamaatregelen eind februari en vond plaats binnen zowel het toeristisch segment als de Business-to-Business afdeling", verklaarde Royal Delft woensdag. Het operationeel resultaat (EBITDA) daalde daarentegen van 919.000 euro naar 811.000, bij een nettowinst van 236.000 euro, waar in de eerste helft van 2021 nog een winst kon worden bijgeschreven van 317.000 euro. Royal Delft sprak in een toelichting van opschaling van de bedrijfsactiviteiten en een stijging van de prijzen door de oorlog in Oekraïne, die een drukkend effect op het resultaat hadden. Daarnaast zijn de subsidiebaten gedaald van 897.000 naar 210.000 euro. De stabiele huuropbrengsten van Royal Delft Vastgoed zorgden er uiteindelijk voor dat het nettoresultaat op 236.000 euro uitkwam. Outlook Het bedrijf gaf woensdag geen verwachting voor heel 2022 prijs, maar stelde wel een positieve blik op de toekomst te hebben. Niettemin zijn de effecten van de coronapandemie nog steeds zichtbaar in de bezoekersaantallen, merkte Royal Delft op. Daarnaast zorgt de oorlog in Oekraïne voor negatieve bijkomende effecten. Met name de stijging van de gasprijzen heeft invloed op een stijging van de kosten binnen Royal Delft. Bron: ABM Financial News

