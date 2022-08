'ASR presteert goed' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland presteert goed. Dit concludeerden analisten van Morgan Stanley woensdag, nadat de Nederlandse verzekeraar voorbeurs met cijfers kwam. Het operationeel resultaat van 513 miljoen euro was circa 5 procent hoger dan analisten hadden verwacht, vooral dankzij een meevallend resultaat bij de schadetak. De combined ratio van 92,8 procent was ook beter dan de doelstelling van ASR van 93 tot 95 procent. De solvabiliteit van ASR is in de afgelopen maanden gestegen naar 214 procent, en dat is meer dan bij concurrent NN Group en de 211 procent waarop de Amerikaanse zakenbank had gerekend. Volgens Morgan Stanley zal dit zorgen dat het aandeel ASR beter presteert dan dat van NN in de komende periode. Verder was de autonome kapitaalaanwas van ASR met 428 miljoen euro 16 procent hoger dan de consensus. Maar volgens Morgan Stanley was dit te verwachten, nadat NN eerder al de halfjaarcijfers presenteerde, die ook een meevaller toonden. ASR stelt een interim-dividend voor van 0,98 euro per aandeel en blijft eigen aandelen inkopen. "Geen verrassingen hier", aldus de Amerikaanse zakenbank. Morgan Stanley heeft een Gelijkgewogen advies op ASR met een koersdoel van 44,60 euro. Bron: ABM Financial News

