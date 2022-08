Kashkari wil Fed niet zien verslappen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De voorzitter van de Federal Reserve van Minneapolis Neel Kashkari is een voorstander van het strenge monetaire beleid van de Fed om de inflatie te bestrijden. Dit bleek gisteren bij een optreden van Kashkari die momenteel geen stemrecht heeft in de FOMC van de Fed. Bij een inflatie van 8 tot 9 procent lopen we het risico los te raken van redelijke prognoses, aldus Kashkari dinsdag, en dat zou kunnen betekenen dat de Fed tot een wel zeer agressief beleid moet overschakelen, waarschuwde hij. In juli werd in de Verenigde Staten een inflatie op jaarbasis van 8,5 procent vastgesteld. De Fed komt in de tweede helft van de september weer bijeen voor een rentebesluit. Of de centrale bank de rente dan met 50 of 75 basispunten verhoogt, is de vraag. De CME FedWatch Tool schat de kans op een verhoging met 50 punten in op 49,5 procent en op een verhoging met 75 punten op 50,5 procent. Eind deze week vindt in het Amerikaanse Jackson Hole de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers plaats. De ogen zijn dan vooral gericht op voorzitter Jerome Powell van de Fed. De euro noteerde woensdagochtend op 0,9937 dollar. Bron: ABM Financial News

