Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong vlak. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter ook al onveranderd, op 710,87 punten.

De Europese beurzen zullen woensdag vermoedelijk opnieuw moeite hebben om de weg omhoog te vinden, na enkele tegenvallende macrocijfers en aanhoudende onzekerheid over de komende renteverhogingen door de Federal Reserve.

Wall Street leverde dinsdag voor de derde handelsdag op rij in. "Er is een groeiend besef dat de Federal Reserve zich weinig aantrekt van de recente macrocijfers, die suggereren dat de inflatie heeft gepiekt", aldus analist Richard Hunter van Interactive Investors, die dan ook verwacht dat de Amerikaanse centrale bank agressief de rente zal blijven verhogen.

Hunter sprak van een "giftige cocktail van inflatievrees, kans op een recessie en meer tekorten op de energiemarkt."

Volgens analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank beseffen beleggers zich inmiddels dat Fed-voorzitter Jerome Powell vermoedelijk zijn havikachtige visie zal bevestigen wanneer hij spreekt tijdens de Jackson Hole-conferentie op vrijdag.

"Met Jackson Hole in aantocht, trekken de stieren zich terug en er is geen kans dat de Fed het rustiger aan gaat doen met een inflatie die nog steeds rond een niveau van 8,5 procent blijft", aldus Ozkardeskaya.

"We verwachten dat de opmerkingen van Powell zich zullen concentreren op de aanhoudende inzet van de Fed om de prijsstabiliteit te herstellen", zeiden economen van Nomura in een vooruitblik op de bijeenkomst in Jackson Hole. De markt rekent momenteel met een heel kleine meerderheid op een renteverhoging van 75 punten in september.

De rendementen op tienjarige staatsleningen uit de VS, die twee maanden geleden nog onder 2,5 procent zakten, stonden dinsdag weer boven 3 procent. Een lagere lange rente was een aanjager voor het optimisme op de aandelenbeurzen in de afgelopen maanden.

De olieprijs is dinsdag weer fors opgelopen. Een oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,7 procent hoger op 93,78 dollar op de New York Mercantile Exchange. "De recente steun komt deels door uitspraken van Saoedi-Arabië, de feitelijke leider van het oliekartel OPEC, die suggereerden dat de groep de olieproductie kan verlagen in reactie op de volatiliteit op de markten", zei Robbie Fraser van Schneider Electric. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen enkele tienden van een procent lager.

De euro/dollar noteerde op 0,9957. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 0,9966 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 0,9992 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ASR Nederland heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een lager operationeel resultaat behaald, maar de daling was veel minder sterk dan verwacht, en de verzekeraar zag de solvabiliteit fors verbeteren. ASR stelt een interim-dividend voor van 0,98 euro per aandeel. Dat is een cent meer dan analisten hadden voorzien.

Kendrion heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet zien aantrekken, terwijl het bedrijfsresultaat onder druk stond. Kendrion hield woensdag vertrouwen in het realiseren van de financiële doelstellingen voor de middellange termijn van een autonome omzetgroei van 5 procent tussen 2019 en 2025, en een aangepaste EBITDA-marge van ten minste 15 procent in 2025.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 4.128,73 punten, de Dow Jones-index daalde 0,5 procent tot 32.909,59 punten en technologie-index Nasdaq sloot nagenoeg vlak op 12.381,30 punten.