'Shell bereikt akkoord met stakers op Australische Prelude'

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft een akkoord bereikt met de stakende vakbonden op zijn Australische offshore faciliteit Prelude. Dit meldde persbureau Bloomberg woensdag. Volgens Bloomberg betreft het een principe-akkoord. Met dit akkoord lijkt de weg vrij om het platform weer opnieuw in gebruik te nemen. Prelude is sinds half juni buiten gebruik, nadat werknemers in staking gingen vanwege een loongeschil. Bron: ABM Financial News

