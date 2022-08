Daling operationeel resultaat ASR valt mee Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een lager operationeel resultaat behaald, maar de daling was veel minder sterk dan verwacht, en de verzekeraar zag de solvabiliteit fors verbeteren. Dit bleek woensdag uit de halfjaarcijfers van ASR. "De financiële resultaten z?n over de hele linie sterk en onze kapitaalpositie is aantoonbaar robuust gebleven, ondanks volatiele financiële markten", zei CEO Jos Baeten in een toelichting. Het operationeel resultaat daalde van 532 miljoen euro in de eerste helft van 2021 naar 513 miljoen euro afgelopen halfjaar. Vijftien analisten rekenden gemiddeld op een operationeel resultaat van 489 miljoen euro. Deze daling van 3,5 procent op jaarbasis schreef ASR toe aan "de impact van de stormen begin dit jaar en door een geleidel?ke normalisatie van claims in P&C na het beëindigen van de COVID-19 maatregelen". Dit leverde een operationeel rendement op van 13,9 procent. Analisten hadden 14,4 procent verwacht, na 17,7 procent een jaar geleden. Van het operationeel resultaat was 385 miljoen euro afkomstig van de levensverzekeringentak en 150 miljoen euro van de schadeverzekeringen. De consensus mikte op respectievelijk 386 en 128 miljoen euro. De combined ratio steeg op jaarbasis van 90,2 naar 92,8 procent. De autonome kapitaalaanwas kwam uit op 428 miljoen euro, ruim meer dan de 372 miljoen euro een jaar eerder en de 370 miljoen euro die analisten hadden voorzien. De solvabiliteit, die eind dit jaar op 196 procent stond, steeg naar 214 procent eind juni. Analisten rekenden op 215 procent. ASR wees voor deze verbetering van de solvabiliteit op onder meer de solide prestaties van alle bedr?fsonderdelen en op de hogere rente in de eerste helft van het jaar. ASR stelt een interim-dividend voor van 0,98 euro per aandeel. Dat is een cent meer dan analisten hadden voorzien. In de eerste helft van het jaar kocht ASR voor 75 miljoen euro aan eigen aandelen in. Voor de komende drie jaar is het plan om voor nog eens ten minste 100 miljoen euro per jaar eigen aandelen in te kopen. Een hogere kapitaalgeneratie in 2022 dan de middellange term?n doelstelling biedt volgens ASR aanvullende ruimte voor eventuele overnames in combinatie met de inkoop van eigen aandelen boven de belofte van 100 miljoen euro voor 2022. Outlook ASR is voorzichtig positief voor de tweede jaarhelft. "Onze bedr?fsonderdelen draaien goed en we hebben een goede uitgangspositie om met onze strategie en onze aanhoudend robuuste solvabiliteit de doelstellingen van dit jaar te kunnen realiseren." Bron: ABM Financial News

