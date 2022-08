Europese beurzen openen iets lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een per saldo iets lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 64 punten voor de Duitse DAX, een min van 10 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 3 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, nadat de aardgasprijzen verder stegen en de vrees voor een diepe recessie aankomende winter groeide.

Sterk stijgende aardgasprijzen in Europa worden aangejaagd door Rusland en de oorlog in Oekraïne.

Daarnaast keken beleggers vooruit naar toespraken van centrale bankiers later in de week. "Het is duidelijk dat beleggers al met een oog kijken naar het symposium in Jackson Hole later in de week en we zien mogelijk wat onrust en angst in aanloop naar die bijeenkomst", zei Craig Erlam van Oanda. Hij wees ook op zwakke inkoopmanagersindex voor de eurozone.

Dinsdagochtend bleek dat bedrijven in de eurozone in augustus minder actief werden in augustus, doordat de hogere prijzen de vraag van consumenten verzwakken. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde van 49,9 naar 49,2. Er was 49,0 voorzien. De cijfers suggereren een sterke vertraging van de mondiale economische groei.

Economen van Barclays voorzien een economische krimp in de eurozone in het vierde kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar. Dat het een milde recessie zou worden, "lijkt in toenemende mate te optimistisch", volgens Barclays, gezien de onzekerheid over de beschikbaarheid van aardgas.



Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets prijzen beleggers momenteel in dat de inflatie langere tijd hoog blijft, hoewel de fors gestegen gasprijzen dinsdag ook een rol spelen. "Het wordt steeds duidelijker dat de prijzen lang blijven en dan zullen de rentes ook langer hoog blijven", zo voorziet Hewson. "Deze zorgen leiden tot terughoudendheid onder beleggers, vooral in Europa."

In de middag bleek het consumentenvertrouwen in de eurozone iets minder negatief te zijn geworden in augustus.

Bedrijfsnieuws



Autofabrikanten Volkswagen en Mercedes hebben overeenkomsten gesloten met de Canadese overheid, om toegang tot grondstoffen voor hun batterijen zeker te stellen. Volkswagen kijkt naar locaties voor een grote batterijfabriek in Noord-Amerika. Volkswagen won 1,9 procent en Mercedes-Benz ruim 2 procent. Porsche en BMW wonnen ook terrein.

Daimler Truck sloot juist 3,7 procent lager.

Energiebedrijven zoals Shell en TotalEnergies sloten hoger, op de hogere energieprijzen.

Staalproducent ArcelorMittal sloot 4 procent hoger. Banken wonnen ook terrein, met winsten voor ING en BNP Paribas.

Euro STOXX 50 3.652,02 (-0,26%)

STOXX Europe 600 431,35 (-0,42%)

DAX 13.194,23 (-0,27%)

CAC 40 6.362,02 (-0,26%)

FTSE 100 7.488,11 (-0,61%)

SMI 10.933,06 (-1,38%)

AEX 710,87 (-0,02%)

BEL 20 3.703,38 (-0,89%)

FTSE MIB 22.380,06 (+0,97%)

IBEX 35 8.226,30 (-0,71%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag met verlies.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag ook al lager, op onzekerheid over het pad van renteverhogingen dat de Federal Reserve zal bewandelen. Het was de derde daling op rij voor de S&P500 en de Dow Jones-index.

De S&P500 steeg vanaf half juni met 17 procent op de hoop dat de Fed de rente minder snel gaat verhogen, maar de afgelopen dagen lopen die winsten weer terug. Richard Hunter van Interactive Investors sprak van een "giftige cocktail van inflatievrees, kans op een recessie en meer tekorten op de energiemarkt."

De rendementen op tienjarige staatsleningen uit de VS, die twee maanden geleden nog onder 2,5 procent zakten, stonden dinsdag weer boven 3 procent. Een lagere lange rente was een aanjager voor het optimisme op de aandelenbeurzen in de afgelopen maanden.

De inkoopmanagersindex van S&P Global bleek in augustus te zijn gedaald naar het laagste niveau in twee jaar tijd. De verkoop van nieuwe huizen in de VS lag in juli 12,6 procent lager dan in juni. Er was een veel kleinere daling voorspeld.



Eind deze week verschijnen belangrijke PCE-inflatiecijfers. De Fed neemt deze data mee bij het bepalen van zijn rentebeleid.

Donderdag begint de driedaagse bijeenkomst voor centrale banken in Jackson Hole, Wyoming. Beleggers zijn vooral benieuwd wat Fed-voorzitter Jerome Powell zal zeggen in zijn toespraak vrijdag.

"We verwachten dat de opmerkingen van Powell zich zullen concentreren op de aanhoudende inzet van de Fed om de prijsstabiliteit te herstellen", zeiden economen van Nomura in een vooruitblik. De markt rekent momenteel met een kleine meerderheid op een renteverhoging van 75 punten in september.

Bedrijfsnieuws

Retailer Macy's opende vanmiddag de boeken. De winst en omzet bleken boven verwachting in het tweede kwartaal, en dat stemde beleggers tevreden. Het aandeel steeg 6 procent, ondanks dat de warenhuisketen de outlook voor heel dit jaar verlaagde.

Videovergaderdienst Zoom deed datzelfde maandagavond. Het bedrijf behaalde in het tweede kwartaal een fors lagere winst en verlaagde de outlook voor heel het jaar. Het aandeel daalde 16 procent.

Intel investeert samen met Brookfield Asset Management 30 miljard dollar in de bouw van twee chipfabrieken in Arizona. Het aandeel steeg 0,3 procent.

Dick's Sporting Goods verhoogde zijn verwachting na een meevallend tweede kwartaal. Het aandeel sloot 0,6 procent hoger.

Beleggers keken ook naar Tesla, dat deze week zijn aangekondigde aandelensplitsing doorvoert. Verder heeft CEO Elon Musk Twitter-oprichter Jack Dorsey laten dagvaarden in verband met de rechtszaak die de twee bedrijven uitvechten over de overname van Twitter door Musk. Tesla steeg 2,3 procent en Twitter leverde 7 procent in

S&P 500 index 4.128,73 (-0,22%)

Dow Jones index 32.909,59 (-0,47%)

Nasdaq Composite 12.381,30 (-0,00%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie in het rood.

Nikkei 225 28.322,52 (-0,5%)

Shanghai Composite 3.231,11 (-1,4%)

Hang Seng 19.243,02 (-1,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9957. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 0,9966 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 0,9992 op de borden.

USD/JPY Yen 136,44

EUR/USD Euro 0,9957

EUR/JPY Yen 135,85

MACRO-AGENDA:

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - Juli (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)



BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Nvidia - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Salesforce - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Snowflake - Cijfers tweede kwartaal (VS)