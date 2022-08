Wall Street verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag verdeeld, na dalingen in de voorgaande dagen op onzekerheid over het pad van renteverhogingen dat de Federal Reserve zal bewandelen.

De S&P 500 index stond 0,2 procent lager op 4.131,18 punten, de Dow Jones-index daalde 0,5 procent en technologie-index Nasdaq noteerde 0,2 procent hoger.

De S&P500 steeg vanaf half juni met 17 procent op de hoop dat de Fed de rente minder snel gaat verhogen, maar de afgelopen dagen lopen die winsten weer terug. Richard Hunter van Interactive Investors sprak van een "giftige cocktail van inflatievrees, kans op een recessie en meer tekorten op de energiemarkt."

De rendementen op tienjarige staatsleningen uit de VS, die twee maanden geleden nog terugzakten tot onder 2,5 procent, stonden dinsdag weer boven 3 procent. Een lagere lange rente was een aanjager voor het optimisme op de aandelenbeurzen in de afgelopen maanden.

De inkoopmanagersindex van S&P Global bleek in augustus te zijn gedaald naar het laagste niveau in twee jaar tijd en de verkoop van nieuwe huizen in de VS lag in juli 12,6 procent lager dan in juni. Er was een veel kleinere daling voorspeld.



Eind deze week verschijnen belangrijke PCE-inflatiecijfers. De Fed neemt deze data mee bij het bepalen van zijn rentebeleid.

Donderdag begint de driedaagse bijeenkomst voor centrale banken in Jackson Hole, Wyoming. Beleggers zijn vooral benieuwd wat Fed-voorzitter Jerome Powell zal zeggen in zijn toespraak vrijdag.

"We verwachten dat de opmerkingen van Powell zich zullen concentreren op de aanhoudende inzet van de Fed om de prijsstabiliteit te herstellen", zeiden economen van Nomura in een vooruitblik. De markt rekent momenteel met een kleine meerderheid op een renteverhoging van 75 punten in september.



WTI-olie kost dinsdag 93,80 dollar per vat en is daarmee 4 procent duurder dan maandag. De Amerikaanse gasprijs stijgt, terwijl die in Europa dinsdag zijn teruggevallen van een recordniveau.



De euro/dollar handelde op 0,9962.

Bedrijfsnieuws

Retailer Macy's opende vanmiddag de boeken. De winst en omzet bleken boven verwachting in het tweede kwartaal, en dat stemde beleggers tevreden. Het aandeel steeg 4 procent, ondanks dat de warenhuisketen de outlook voor heel dit jaar verlaagde.

Videovergaderdienst Zoom deed dit maandagavond. Het bedrijf behaalde in het tweede kwartaal een fors lagere winst en verlaagde de outlook voor heel het jaar. Het aandeel daalde 16 procent.

Intel investeert samen met Brookfield Asset Management 30 miljard dollar in de bouw van twee chipfabrieken in Arizona. Het aandeel stijgt een half procent.

Dick's Sporting Goods verhoogde zijn verwachting na een meevallend tweede kwartaal. Het aandeel wint 2,5 procent.

Beleggers kijken ook naar Tesla, dat deze week zijn aangekondigde aandelensplitsing doorvoert. Verder heeft CEO Elon Musk Twitter-oprichter Jack Dorsey laten dagvaarden in verband met de rechtszaak die de twee bedrijven uitvechten over de overname van Twitter door Musk. Tesla stijgt 3 procent en Twitter levert 6 procent in.