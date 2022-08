Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, nadat de aardgasprijzen verder stegen en de vrees voor een diepe recessie aankomende winter groeide.

De brede STOXX Europe 600 index sloot dinsdag 0,4 procent lager op 431,35 punten. De Duitse DAX verloor 0,3 procent naar 13.194,23 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,3 procent tot 6.362,02 punten. De Britse FTSE daalde 0,6 procent naar 7.488,11 punten.

Een sterke stijging van de aardgasprijzen in Europa, aangejaagd door Rusland en de oorlog in Oekraïne, voedt momenteel de zorgen dat het werelddeel komende winter een diepe recessie gaat doormaken.

Daarnaast keken beleggers vooruit naar toespraken van centrale bankiers later in de week. "Het is duidelijk dat beleggers al met een oog kijken naar het symposium in Jackson Hole later in de week en we zien mogelijk wat onrust en angst in aanloop naar die bijeenkomst", zei Craig Erlam van Oanda. Hij wees ook op zwakke inkoopmanagersindex voor de eurozone.

Dinsdagochtend bleek dat bedrijven in de eurozone in augustus minder actief werden in augustus, doordat hogere prijzen de vraag van consumenten verzwakken terwijl de oorlog in Oekraine de aanvoerketens verstoort. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde van 49,9 naar 49,2, de laagste meting in 18 maanden. Er was een index van 49,0 voorzien. De index voor Duitsland wees op een sterke vertraging en voor Frankrijk werd de eerste krimp sinds het begin van de coronacrisis gerapporteerd. De cijfers suggereren een sterke vertraging van de mondiale economische groei.

Economen van Barclays voorzien een economische krimp in de eurozone in het vierde kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar. Dat het een milde recessie zou worden, "lijkt in toenemende mate te optimistisch", volgens Barclays, gezien de onzekerheid over de beschikbaarheid van aardgas.



Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets prijzen beleggers momenteel in dat de inflatie langere tijd hoog blijft, hoewel de fors gestegen gasprijzen dinsdag ook een rol spelen. "Het wordt steeds duidelijker dat de prijzen lang blijven en dan zullen de rentes ook langer hoog blijven", zo voorziet Hewson. "Deze zorgen leiden tot terughoudendheid onder beleggers, vooral in Europa."

In de middag bleek het consumentenvertrouwen in de eurozone iets minder negatief te zijn geworden in augustus.

Een inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstensector kwam uit op het laagste niveau in jaren voor augustus, terwijl de markt voor nieuwbouwwoningen in juli sterk afkoelde: er werden 12,6 procent minder eengezinswoningen verkocht dan in juni.

Olie werd flink duurder. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 3,3 procent in het groen op 93,44 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 99,45 dollar werd betaald, een stijging van 3,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9992. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 0,9938 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De mondiale staalproductie is ook in juli gedaald. Dit bleek dinsdag uit cijfers van branche-organisatie World Steel Association. Staalproducent ArcelorMittal sloot dinsdag 4 procent hoger.



Autofabrikanten Volkswagen en Mercedes hebben overeenkomsten gesloten met de Canadese overheid, om toegang tot grondstoffen voor hun batterijen zeker te stellen. Volkswagen kijkt naar locaties voor een grote batterijfabriek in Noord-Amerika. Volkswagen won 1,9 procent en Mercedes-Benz ruim 2 procent. Porsche en BMW wonnen ook terrein.

Daimler Truck sloot juist 3,7 procent lager.

Energiebedrijven zoals Shell en TotalEnergies sloten hoger, op de hogere energieprijzen.

Banken wonnen ook terrein, met winsten voor ING en BNP Paribas.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag verdeeld. De S&P 500 index noteerde nagenoeg ongewijzigd, de Nasdaq-index steeg 0,2 procent en de Dow Jones-index daalde 0,3 procent.