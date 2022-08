Grondstoffenaandelen aan kop op afwachtend Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag vrijwel vlak geëindigd. Bij een slot van 710,87 punten bleef de AEX net onder de slotstand van een dag eerder.

"Verder oplopende gasprijzen, inflatieangst, stijgende obligatierentes en recessievrees zijn de ingrediënten die beleggers kopschuw maken", stelde investment manager Simon Wiersma van ING. Op maandag liepen de koersen flink terug en vandaag was het sentiment op het Damrak terughoudend.

Beleggers wachten daarnaast op het jaarlijkse symposium van centrale banken in Jackson Hole in Wyoming, dat van donderdag tot en met zaterdag plaatsvindt. Belangrijk wordt de toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell op vrijdag.

"Eens kijken of hij het gerezen rente-optimisme naar beneden praat. Tot die tijd zullen beleggers mogelijk een afwachtende houding aannemen", denkt econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Daar waar de Fed de rente agressief verhoogt, lijkt de ECB te afwachtend geweest en dat wordt nu afgestraft in de vorm van een dalende euro, merkte Wiersma op. De euro/dollar noteerde rond het slot net onder de 1,00.

Centrale banken worstelen met een hoge inflatie, terwijl de economie hapert. Dat laatste werd vandaag bevestigt met verschillende inkoopmanagersindexen die verschenen. In de eurozone daalde de samengestelde index in augustus van 49,9 naar 49,2, de laagste meting in 18 maanden. Er was een index van 49,0 voorzien.

"Dit duidt op een krimp in het derde kwartaal", volgens econoom Chris Williamson van S&P Global, waarbij zowel de industrie als dienstensector onder druk staat.

In het Verenigd Koninkrijk viel de forse krimp van de Britse industrie op, terwijl de dienstensector aardig stand hield. In de VS daalde de samengestelde index tot het laagste niveau in ruim twee jaar, met een verdere krimp van de dienstensector en een groeivertraging in de industrie.

Uitgezonderd de coronaperiode tussen maart en mei 2020 daalde de economische output sinds S&P Global deze data bijhoudt, niet zo hard in de VS, zei econoom Chris Williamson.

Verder verbeterde het consumentenvertrouwen in de eurozone in augustus licht, na een dieptepunt in juli, terwijl de nieuwe woningverkopen in de VS in juli zijn gedaald tot het laagste niveau in ruim 6 jaar.

De Amerikaanse tienjaarsrente is vanmiddag weer gedaald tot onder de 3,00 procent na het verschijnen van de tegenvallende Amerikaanse macrodata.

WTI-olie kost dinsdag bijna 94 dollar en is daarmee 4 procent duurder dan maandag. De Europese gasprijs daalde na een piek op maandag.

Stijgers en dalers

Shell ging aan kop in de AEX, met een winst van ruim 3,5 procent. ArcelorMittal steeg 3,0 procent.

Just Eat Takeaway won bijna 1,5 procent op 19,29 euro, na een koersdoelverhoging door Degroof Petercam van 30,00 naar 40,00 euro. Volgens analist Michael Roeg kreeg Just Eat Takeaway een meevallende prijs voor het belang in iFood en dat is goed nieuws voor de waardering van Grubhub.

Aegon daalde 2,0 procent na een ex-dividend notering. Defensieve aandelen Wolters Kluwer en Relx verloren tot circa 3 procent.

In de AMX stegen SBM Offshore, Aperam en Fugro zo'n 4 tot ruim 7,5 procent. Galapagos was met een verlies van ruim 2 procent de grootste daler.

In de AScX wonnen Pharming en Fastned tot 3 procent, terwijl Azerion bijna 3,5 procent steeg. Brunel verloor 2,0 procent.



Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld waarbij de Nasdaq licht hoger bewoog.