Intel investeert fors in chipfabrieken Arizona

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel heeft een akkoord bereikt met Brookfield Asset Management om gezamenlijk 30 miljard dollar te investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Amerikaanse staat Arizona. Dit meldde Intel dinsdag. Intel noemde de overeenkomst "een nieuw financieringsmodel [voor] de kapitaalintensieve halfgeleiderindustrie." Intel zal 51 procent van de investering financieren en de controle over de faciliteiten behouden, terwijl Brookfield 49 procent van de totale projectkosten voor zijn rekening neemt. "Onze overeenkomst met Brookfield is een primeur voor onze sector en we verwachten dat we hierdoor de flexibiliteit kunnen vergroten en tegelijkertijd de capaciteit op onze balans kunnen behouden om een meer gedistribueerde en veerkrachtige toeleveringsketen te creëren", zei Intel CFO David Zinsner in een toelichting. De bouwplannen in Arizona presenteerde Intel al eind maart dit jaar. Aandelen Intel stegen voorbeurs een half procent. Bron: ABM Financial News

