Macy's verlaagt jaaroutlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Macy's

(ABM FN-Dow Jones) Macy's heeft in het tweede kwartaal van 2022 boven verwachting gepresteerd, maar bleek minder positief over de winstverwachting voor het hele jaar. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse warenhuisketen. Outlook Voor 2022 rekent Macy's nu op een omzet van 24,3 tot 24,6 miljard dollar tegen 24,5 tot 24,7 miljard dollar in mei van dit jaar. Voor het boekjaar wordt voor de aangepaste winst per aandeel nu uitgegaan van 4,00 tot 4,20 dollar tegen 4,53 tot 4,95 dollar in mei, toen een verhoging ten opzichte van de eerder prognose uit februari van 4,13 tot 4,52 dollar. Ook de operationele marge (EBITDA) werd verlaagd van 11,2 tot 11,7 procent in de prognose in mei naar 10,5 procent vandaag. Resultaten tweede kwartaal In de verslagperiode, die eindigde op 30 juli, werd een omzet behaald van 5,6 miljard dollar tegen 5,65 miljard dollar een jaar eerder. Door FactSet geraadpleegde analisten voorspelden een omzet van 5,5 miljard dollar. De vergelijkbare omzet, die voor de markt een belangrijke graadmeter is, daalde met 1,5 procent en de online omzet nam met 5 procent af. Ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019, toen er nog geen sprake was van een coronapandemie, bedroeg de onlinegroei 37 procent. De aangepaste winst per aandeel daalde van 1,29 dollar naar 1,00 dollar, maar was wel beter dan de 0,86 dollar die analisten voorspelden. Het aandeel noteert dinsdag voorbeurs 1,6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.