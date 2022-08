Futures voorspellen licht herstel Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,3 procent in het groen.

Maandag waren beleggers op Wall Street in mineur en eindigden de beurzen fors lager. Recessieangst in combinatie met onduidelijkheid over de volgende renteverhoging van de Federal Reserve beheerst momenteel de stemming.

"We zien een nieuwe verkoopgolf in de aandelenmarkten omdat het voor beleggers steeds meer duidelijk wordt dat de hoge inflatie niet zomaar verdwijnt", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"De inflatie blijft vermoedelijk voor langere tijd verankerd", aldus de marktkenner. Eind deze week verschijnen belangrijke PCE-inflatiecijfers. De Fed neemt deze data mee bij het bepalen van zijn rentebeleid.

Donderdag begint de driedaagse bijeenkomst voor centrale banken in Jackson Hole, Wyoming. Beleggers zijn vooral benieuwd wat Fed-voorzitter Jerome Powell zal zeggen in zijn toespraak vrijdag.

"We verwachten dat de opmerkingen van Powell zich zullen concentreren op de aanhoudende inzet van de Fed om de prijsstabiliteit te herstellen", zeiden economen van Nomura in een vooruitblik.

De Japanse zakenbank denkt niet dat Powell zal hinten op specifieke beleidsacties voor de rentevergadering in september. De markt rekent momenteel met een kleine meerderheid op een renteverhoging van 75 punten in september.

Op macro-economisch vlak is er later vanmiddag aandacht voor de samengestelde inkoopmanagersindex over augustus en de verkopen van nieuwe woningen over juli.

WTI-olie kost dinsdag 92 dollar per vat en is daarmee bijna 2 procent duurder dan maandag. De Amerikaanse gasprijs stijgt bijna 6 procent, terwijl die in Europa licht terug is gevallen van een recordniveau. Aslam noemt het zorgwekkend dat nog steeds niet duidelijk is of de energieprijzen gepiekt hebben. Als dit niet het geval is, zal de inflatie hierdoor verder oplopen, aldus de marktanalist.

De euro/dollar handelt rond lunchtijd op 0,9925.

Bedrijfsnieuws

Retailer Macy's opent vanmiddag de boeken.

Videovergaderdienst Zoom deed dit maandagavond. Het bedrijf behaalde in het tweede kwartaal een fors lagere winst en verlaagde de outlook voor heel het jaar. Het aandeel lijkt dinsdag 11 procent lager te gaan openen.

Slotstanden

De S&P 500 daalde maandag 2,1 procent op 4.137,99 punten, de Dow Jones index verloor 1,9 procent en sloot op 33.063,61 punten en de Nasdaq leverde 2,6 procent in tot 12.381,57 punten.