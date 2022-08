Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag verdeeld in een voorlopig voorzichtig en terughoudend marktsentiment. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,2 procent op 432,39 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,2 procent naar 13.250,16 punten. De Franse CAC 40 noteerde nagenoeg vlak met een stand van 6.376,18 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,5 procent naar 7.493,50 punten. "Verder oplopende gasprijzen, inflatieangst, stijgende obligatierentes en recessievrees zijn de ingrediënten die beleggers kopschuw maken", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. Net als in Europa is ook op Wall Street het beeld volgens Wiersma terughoudend. "Angst dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, de geldkraan te snel en te ver zal dichtdraaien beheerst de stemming op Wall Street." Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets prijzen beleggers momenteel in dat de inflatie voor langere tijd hoog blijft, hoewel de fors gestegen gasprijzen ook een rol spelen. "Het wordt steeds duidelijker dat de prijzen voor langere tijd hoog blijven en als dat inderdaad het geval is, dan zullen de rentes ook langer hoog blijven", zo voorziet Hewson. "Deze zorgen leiden tot terughoudendheid onder beleggers, vooral in Europa." Vanochtend bleek de Europese economie in augustus verder te zijn gekrompen, hoewel de krimp minder sterk was dan gevreesd. De samengestelde index daalde van 49,9 naar 49,2, de laagste meting in 18 maanden. Er was een index van 49,0 voorzien. Olie noteerde dinsdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 1,5 procent in het groen op 91,72 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 97,67 dollar werd betaald, een stijging van 1,2 procent. De euro/dollar noteerde op 0,9925. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9911 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9938 op de borden.



Bedrijfsnieuws De mondiale staalproductie is ook in juli gedaald. Dit bleek dinsdag uit cijfers van brancheorganisatie World Steel Association. De koers van het aandeel ArcelorMittal noteerde desondanks 1,6 procent hoger. In Parijs en Frankfurt werd de terughoudendheid vooral geïllustreerd door de relatief milde koersverschillen, terwijl de verhouding tussen de plussen en minnen op beide vloeren licht in het voordeel van de eerste groep uitpakte. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500 daalde maandag 2,1 procent op 4.137,99 punten, de Dow Jones index verloor 1,9 procent en sloot op 33.063,61 punten en de Nasdaq leverde 2,6 procent in tot 12.381,57 punten. Bron: ABM Financial News

