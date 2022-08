Valuta: euro lijdt onder recessievrees

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag na een laagste punt op 0,9901 dollar nog altijd stevig onder pariteit en is deze week vooral afhankelijk van de bijeenkomst van centraal bankiers in Wyoming voor de jaarlijkse Jackson Hole-meeting.

"De euro noteerde dit niveau om 09.15 uur", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Dat is het moment waarop de Europese reeks aan samengestelde inkoopmanagersindices over augustus in een voorlopige versie naar buiten kwamen. Met het cijfer van Duitsland, die duidde op een verdere krimp van de economie, hadden wij een daling van de euro onder de 0,99 dollar verwacht, maar die bleef uit", aldus Van der Meer.

Van der Meer beschouwt de koers van de euro overigens meer onderhevig aan de dollarkracht dan eurozwakte en schrijft die toe aan de relatief goede macrodata uit de VS en het veiligehaveneffect. "In de VS leeft Oekraïne bovendien een stuk minder dan hier, waar een dure dollar nog eens extra doorwerkt in de energieprijzen, die daarmee een grotere rem op de economie kunnen betekenen.

Vanaf aanstaande donderdag vindt het driedaagse symposium van Jackson Hole plaats, met vrijdag een toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell. "Daarmee wordt in de VS al gesproken van een soort semi-Fed-meeting. De verwachting voor het rentebesluit van de Fed in de tweede helft van september ligt nu op een verhoging van de rente met 50 basispunten, maar als Powell aanleiding geeft voor een verhoging van die prognose, dan zou dat de dollarkoers zeker kunnen stimuleren", aldus de handelaar van Ebury dinsdag.

Vanmiddag komen in de VS twee data uit en dat zijn de samengestelde inkoopmanagersindex over augustus en de verkopen van nieuwe woningen over juli.

Uit de eurozone volgt in de tweede helft van de middag ook nog het voorlopige consumentenvertrouwen over augustus.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 0,9932 dollar. De Europese munt noteerde eveneens 0,1 procent lager op 0,8443 Britse pond. Het Britse pond noteerde dinsdag vlak op 1,1760 dollar.