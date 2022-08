Beursblik: geen draai in Fed-beleid op Jackson Hole-bijeenkomst

(ABM FN-Dow Jones) De jaarlijkse bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole in Wyoming eind deze week zal geen draai opleveren in het monetaire beleid van de Federal Reserve. Dit is de verwachting van economen in aanloop naar het driedaagse symposium, dat plaatsvindt van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 augustus.

"Nu beleidsmakers de rente verhogen om de inflatie te beteugelen, zal het interessant zijn om te zien of vertegenwoordigers van de Amerikaanse Federal Reserve en andere centrale banken bezorgd zijn over de risico's van een te krap monetair beleid in een tijd waarin de wereldeconomie voor zoveel uitdagingen staat", schreef Michael Hewson van CMC Markets in een vooruitblik.

"De markten zijn de afgelopen weken gestegen op basis van het feit dat, ondanks alle agressieve retoriek van de Fed over het aanpakken van stijgende prijzen, de centrale bank zal overschakelen naar een meer gematigde houding zodra de inflatie afkoelt."

In juli stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 8,5 procent op jaarbasis, van 9,1 procent in juni. Dat voedt de hoop dat de inflatie in de VS heeft gepiekt. Maar de Fed zelf en ook veel marktkenners denken dat de markten te optimistisch zijn.

"De Fed zal er zeker van willen zijn dat de inflatie in een gestaag tempo daalt voordat het een soort van dovish verschuiving signaleert, zeker als blijkt dat de inflatie hardnekkig blijft en vastloopt rond 5 procent. Als de inflatie op dit soort niveau's stagneert, is het waarschijnlijk dat de Fed haar harde standpunt over de rentes gaat handhaven", aldus Hewson, die van mening is dat voorzitter Jerome Powell zijn toespraak van Jackson Hole zal gebruiken om de markt ervan te doordringen dat de Fed niet op het punt staat van zijn koers af te wijken.

"We verwachten dat de opmerkingen van Powell zich zullen concentreren op de aanhoudende inzet van de Fed om de prijsstabiliteit te herstellen", zeiden economen van Nomura. Powell geeft op vrijdag een toespraak.

De Japanse zakenbank denkt niet dat Powell zal hinten op specifieke beleidsacties voor de Fed-vergadering van september, gezien het feit dat er tussen Jackson Hole en het rentebesluit nog nieuwe inflatiecijfers in de VS verschijnen.

Analisten van Evercore rekenen op een Powell die "resoluut en hawkish" is in zijn toespraak, en zal benadrukken dat het monetaire beleid een fase ingaat die meer afhankelijk is van inkomende data en dat de Fed met een open blik zal kijken hoe deze cyclus zich ontwikkelt.

"FOMC is sterk gericht op het herstellen van prijsstabiliteit en recente data suggereren over het algemeen dat men zich nog in een vroeg stadium van dit proces bevindt en dat er nog genoeg werk aan de winkel is", aldus Evercore.

Marktstrategen van Carmignac kijken ook naar wat beleidsmakers van de Europese Centrale Bank te zeggen hebben over het monetaire beleid.

Het rentebesluit van de ECB staat gepland voor 8 september en daarvoor is er een 'stille periode' van een week, dus Jackson Hole is de laatste gelegenheid voor de centrale bank om de markt voor te bereiden op wat vermoedelijk een verhoging van 50 basispunten wordt, aldus Carmignac.