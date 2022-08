AEX blijft dicht bij huis, maar JET en Shell trekken een sprintje

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef dinsdagochtend dicht bij huis. Kort voor elf uur won de AEX 0,1 procent op 711,95 punten.

"Verder oplopende gasprijzen, inflatieangst, stijgende obligatierentes en recessievrees zijn de ingrediënten die beleggers kopschuw maken", zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. Op maandag liepen de koersen nog flink terug. Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de gaspijpleiding Nord Stream 1 zal er nog minder Russische gas beschikbaar zijn, waardoor de 'spotprijs' voor gas gisteren verder opliep naar recordhoogte, zo merkte Wiersma op.

Verder zit de euro al enkele dagen in een neerwaartse spiraal. "Beleggers straffen het wanbeleid van de Europese Centrale Bank, die veel te afwachtend is geweest met het verhogen van de beleidsrente, genadeloos af", aldus Wiersma. "En met deze zwakke euro zal de inflatiedruk nog verder toenemen. En zo is in een paar dagen een deel van de koerswinst van de zomerrally weggesmolten." Het muntpaar euro/dollar koerste vanochtend rond een niveau van 0,9939.

Vanochtend bleek de Europese economie in augustus verder te zijn gekrompen, hoewel de krimp minder sterk was dan gevreesd. De samengestelde index daalde van 49,9 naar 49,2, de laagste meting in 18 maanden. Er was een index van 49,0 voorzien.

Net als in Europa is ook op Wall Street het beeld volgens Wiersma terughoudend. "Angst dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, de geldkraan te snel en te ver zal dichtdraaien beheerst de stemming op Wall Street."

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets prijzen beleggers momenteel in dat de inflatie voor langere tijd hoog blijft, hoewel de fors gestegen gasprijzen ook een rol spelen. "Het wordt steeds duidelijker dat de prijzen voor langere tijd hoog blijven en als dat inderdaad het geval is, dan zullen de rentes ook langer hoog blijven", zo voorziet Hewson. "Deze zorgen leiden tot terughoudendheid onder beleggers, vooral in Europa."

De olieprijzen stegen met krap twee procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen wist Shell met een plus van 1,3 procent in het groen te noteren. Just Eat Takeaway won 4,0 procent op 19,78 euro na een koersdoelverhoging door Degroof Petercam van 30,00 naar 40,00 euro. Volgens analist Michael Roeg kreeg Just Eat Takeaway een meevallende prijs voor het belang in iFood en dat is goed nieuws voor de waardering van Grubhub.

Aegon daalde 1,8 procent vanwege een ex-dividend notering.

In AMX stegen AMG, Aperam en Fugro tot 4,4 procent. CTP was met 0,9 procent de grootste daler.

In de AScX won Pharming 2,7 procent.