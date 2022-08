Beursblik: ING verlaagt koersdoel Avantium Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Avantium verlaagd van 14,61 euro naar 10,95 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. ING meldde vandaag dat het model voor Avantium is aangepast op de recent door de onderneming afgegeven outlook voor de investeringen en om rekening te houden met de kapitaalinjectie van 45 miljoen euro in de eerste jaarhelft. Ook houdt ING rekening met hogere kosten en het toegenomen aantal aandelen. ING noemt daarnaast de nieuwe afnemers AmBev en LVMH voor PEF van Avantium een blijk van groot vertrouwen in de technologie van de onderneming. Het aandeel Avantium noteerde dinsdag op een licht hoger Damrak 0,2 procent in het groen op 3,44 euro. Bron: ABM Financial News

