Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Just Eat Takeaway

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verhoogd van 30,00 naar 40,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Michael Roeg verhoogde het koersdoel na de verkoop van het belang in iFood, die de risico's voor de balans verlaagt. Volgens Roeg kreeg Just Eat Takeaway een hoger dan voorziene prijs voor iFood en zijn er ook hogere multiples te verwachten voor Grubhub. Degroof houdt er in het basisscenario rekening mee dat Grubhub een bedrag van 1,9 miljard euro kan opleveren, waar eerder nog rekening werd gehouden met 1,2 miljard euro. "Door de verkoop van iFood, zien we een toekomstige verkoop van Grubhub in een ander licht", aldus Roeg. De aangepaste EBITDA in Noord-Amerika was in het tweede kwartaal positief, terwijl een samenwerking met Amazon de volumes bij Grubhub zal aanjagen. "Ook zijn de risico's voor de balans verdwenen", zo stelde de analist. Een rampscenario blijft volgens Degroof dan ook uit. “Eventuele kopers zullen voldoende geld op tafel leggen", zo verwacht Roeg. Het aandeel Just Eat Takeaway steeg dinsdagochtend met 2,6 procent tot 19,53 euro. Bron: ABM Financial News

