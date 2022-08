Beursblik: ING verlaagt koersdoel B&S Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor B&S verlaagd van 7,25 naar 6,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analisten van de bank wezen op de zwakker dan voorziene halfjaarcijfers van B&S, waarin de EBITDA 22 procent lager uitviel dan waar ING op mikte. Exclusief een eenmalige provisie viel dit resultaat circa 8 procent lager uit. Bovendien werd de outlook door B&S verlaagd. Voor ING kwam de verlaging niet als een verrassing, maar de neerwaartse bijstelling was wel forser dan voorzien. "Gelukkig viel de halfjaaromzet wel hoger uit dan verwacht, vooral door prijsverhogingen", aldus analisten Tijs Hollestelle en Marc Zwartsenburg. ING verlaagde de raming voor de EBITDA voor dit jaar met 10 procent tot 107 miljoen euro. "Gezien de aanhoudend uitdagende marktomstandigheden, de hoge arbeids- en transportkosten, tekorten en de negatieve impact van prijsinflatie op de volumes, voorzien we een vlakke onderliggende marge volgend jaar", aldus ING, mikkend op een marge van 5,2 procent op een EBITDA van 115 miljoen euro. Dat laatste is een verlaging van 13 procent. Wel zal de schuldratio richting het einde van het jaar dalen, gezien B&S vermoedelijk nog voor de kerstdagen een groot deel van de voorraden kan wegwerken, verwachten de analisten. Het aandeel B&S steeg dinsdagochtend met 0,9 procent tot 4,82 euro. Bron: ABM Financial News

