ING voorziet omzetgroei Kendrion

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet zien aantrekken, mede dankzij hogere prijzen. Dit verwacht analist Tijs Hollestelle van ING in aanloop naar cijfers van het bedrijf op woensdag.

ING mikt op een kwartaalomzet van 129,8 miljoen euro, goed voor een stijging op jaarbasis van 8,8 procent, waarvan circa 6 procentpunt autonoom werd gerealiseerd. Kendrion profiteerde onder meer van hogere prijzen als gevolg van de oplopende inflatie. De aangepaste EBITA zal uitkomen op 6,8 miljoen euro, voorziet Hollestelle.

De omzetgroei is volgens ING vooral te danken aan de industriële activiteiten, nu klanten in het segment automotive-onderdelen nog steeds last hebben van de mondiale verstoringen in de aanvoerketen en dat hierdoor de productieniveaus laag blijven. Ook de overname van 3T draagt bij aan de groei.

Hollestelle is vooral benieuwd naar de visie van Kendrion op de vraagontwikkeling in de verschillende eindmarkten en regio's. In het eerste kwartaal werd de vraag in Azië nog gedrukt door coronalockdowns, terwijl de vraag naar auto's in de Europese Unie negatief werd beïnvloed door de oorlog in Oekraïne.

Kendrion zei eerder dit jaar al te verwachten dat de economische ontwikkelingen onvoorspelbaar blijven op korte tot middellange termijn, maar dat de portefeuille wel blootstelling heeft aan elektrificatie en schone energie en dat er veel verschillende omzetstromen zijn.

De nettoschuld zal volgens Hollestelle eind juni zijn uitgekomen op 150,9 miljoen euro, vanwege investeringen in China en een dividenduitkering in het tweede kwartaal. Aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de schuld nog 137 miljoen euro.

Kendrion hield bij publicatie van de kwartaalcijfers in mei vertrouwen in het realiseren van de financiële doelstellingen voor de middellange termijn van een autonome omzetgroei van 5 procent tussen 2019 en 2025, en een aangepaste EBITDA-marge van ten minste 15 procent in 2025. In het afgelopen tweede kwartaal kwam de marge vermoedelijk uit op 9,5 procent. Dat zou flink lager zijn dan de 13,3 procent in het tweede kwartaal van 2021 en de 12,9 procent in het eerste kwartaal van dit jaar.

Het bedrijf organiseert op 8 september van dit jaar in Amsterdam een dag voor beleggers en investeerders. "Dan zullen we iets meer duiding kunnen geven omtrent de ombouw van de resultaatvorming. Het ziet er niet naar uit dat we de doelstelling dan ook updaten", aldus CEO Joep van Beurden in mei tegen ABM Financial News.

ING heeft een koopadvies op Kendrion met een koersdoel van 26,25 euro.